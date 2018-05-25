Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
17:20, 25 Мая 2018

В Петрозаводске будет работать мобильный донорский пункт

По теме

ВИДЕО: Учителя из Сыктывкара сняли пародию на клип Киркорова
25.05.18 18:40
Власти зовут петрозаводчан озеленять город
25.05.18 18:20
ВИДЕО: Выпускник запустил в небо мертвого голубя
25.05.18 18:00
Все новости
Загрузка...

Стать его участником может любой желающий.

В четверг 30 мая с 9.30 до 11.30 часов состоится Донорский день для сотрудников администрации Петрозаводска. Стать его участником может любой желающий.

Обследование доноров будет производиться в аудитории 201. Мобильный пункт заготовки крови будет находиться у здания администрации (пр.Ленина, 2).

Уточняющие вопросы можно задать по телефону: 71-33-74 - Малеева Жанна Феликсовна.

Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, мясо птицы, яйца и масло (в т.ч. растительное), шоколад, орехи и финики, сладкие газированные напитки, в т.ч. энергетики.

Нельзя сдавать кровь натощак! Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду, есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты, кроме авокадо, свеклы, томатов, бананов и цитрусовых.

За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа - принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.

Утром нужно легко позавтракать, а непосредственно перед процедурой донор должен выпить сладкий чай.

Также за 3 часа до сдачи крови следует воздержаться от курения.

Медики установили, что лучше всего на кровопотерю организм реагирует именно в утренние часы. И чем раньше происходит донация, тем легче переносится эта процедура. После 12:00 сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам.
Не следует сдавать кровь после ночного дежурства или просто бессонной ночи.

Не планируйте сдачу крови непосредственно перед экзаменами, соревнованиями, сдачей проекта, на время особенно интенсивного периода работы и т. п.

Не забудьте взять паспорт. Специалисты учреждения осуществляют прием доноров только по оригиналу паспорта.

Что касается самочувствия вовремя кроводачи, то у некоторых людей наблюдается легкое головокружение. Недомогание может быть вызвано снижением уровня гемоглобина, что вызывает понижение давления. Однако обычно организм здорового человека с этим легко справляется.

По теме

ВИДЕО: Учителя из Сыктывкара сняли пародию на клип Киркорова
25.05.18 18:40
Власти зовут петрозаводчан озеленять город
25.05.18 18:20
ВИДЕО: Выпускник запустил в небо мертвого голубя
25.05.18 18:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.05.2018, 10:29
ВИДЕО: Пешехода дважды задавили на "зебре" в Петрозаводске
20.05.2018, 12:33
Пешехода дважды переехали авто в Петрозаводске, мужчина погиб
23.05.2018, 09:19
В Карелии змеи приползли в город
22.05.2018, 13:04
Правительственный уровень
19.05.2018, 12:48
ФОТО: В Петрозаводске открылся новый супермаркет
21.05.2018, 11:42
И никого не стало

Аналитика

Сегодня 13:31
Капитал
Карелии в лидерах нет 3
На Петербургском международном экономическом форуме прошла ежегодная презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Карелии в лидерах нет.
Карельские единороссы прокомментировали итоги партийной конференции "Направление 2026" 4
24.05.2018 10:20
"Грызуны переносят заболевания, деревья увеличивают уровень кислорода" 10
23.05.2018 13:50
Власти решили сэкономить на стариках   2
22.05.2018 16:24
Правительственный уровень 11
22.05.2018 13:04
Вся аналитика

Чтиво

21.05.2018 12:37
Без политики
"Это было круто!" 4
Именно так сказал о военно-патриотических играх на кубок АО "ПСК" один из участников. И с ним нельзя не согласиться: в минувшую субботу в Сортавале на территории городского парка одновременно сошлись хорошая погода, хорошее настроение и желание у школьных команд показать свою сноровку и победить.
Как до вас достучаться? 9
21.05.2018 11:18
Качественная и комфортная лабораторная диагностика с первых дней жизни
14.05.2018 12:27
"Отрицательные роли играть полезно"
12.05.2018 09:37
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошла "Ночь музеев"
21.05.2018 09:49
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»