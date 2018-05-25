В Петрозаводске будет работать мобильный донорский пункт

Стать его участником может любой желающий.

В четверг 30 мая с 9.30 до 11.30 часов состоится Донорский день для сотрудников администрации Петрозаводска. Стать его участником может любой желающий.

Обследование доноров будет производиться в аудитории 201. Мобильный пункт заготовки крови будет находиться у здания администрации (пр.Ленина, 2).

Уточняющие вопросы можно задать по телефону: 71-33-74 - Малеева Жанна Феликсовна.

Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, мясо птицы, яйца и масло (в т.ч. растительное), шоколад, орехи и финики, сладкие газированные напитки, в т.ч. энергетики.

Нельзя сдавать кровь натощак! Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду, есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты, кроме авокадо, свеклы, томатов, бананов и цитрусовых.

За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа - принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.

Утром нужно легко позавтракать, а непосредственно перед процедурой донор должен выпить сладкий чай.

Также за 3 часа до сдачи крови следует воздержаться от курения.

Медики установили, что лучше всего на кровопотерю организм реагирует именно в утренние часы. И чем раньше происходит донация, тем легче переносится эта процедура. После 12:00 сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам.

Не следует сдавать кровь после ночного дежурства или просто бессонной ночи.

Не планируйте сдачу крови непосредственно перед экзаменами, соревнованиями, сдачей проекта, на время особенно интенсивного периода работы и т. п.

Не забудьте взять паспорт. Специалисты учреждения осуществляют прием доноров только по оригиналу паспорта.

Что касается самочувствия вовремя кроводачи, то у некоторых людей наблюдается легкое головокружение. Недомогание может быть вызвано снижением уровня гемоглобина, что вызывает понижение давления. Однако обычно организм здорового человека с этим легко справляется.