В Петрозаводске будет запрещен выход на лед водных объектов

Ирина Мирошник подписала постановление о запрете выхода на лед водных объектов с 1 апреля, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах Петрозаводского городского округа, охраны жизни, здоровья и предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на льду в период весеннего половодья постановлением мэрии с 1 апреля запрещен выход (выезд) на лед водных объектов Петрозаводска.

С информацией о правилах поведения в случае чрезвычайных происшествий на льду можно ознакомиться на официальном сайте администрации города.