В Петрозаводске будут построены два крупных спортивных объекта

Заместитель секретаря Совета безопасности России Сергей Вахруков осмотрел площадки под строительство спортивно-концертного комплекса "Карелия-Арена" и физкультурно-оздоровительного комплекса в Университетском городке.

По поручению секретаря Совета безопасности России, председателя госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии Николая Патрушева 15 октября в Петрозаводске побывал заместитель секретаря Совбеза Сергей Вахруков. С представителями правительства Карелии, Петрозаводского университета и строительных организаций он обсудил планы возведения в городе двух спортивных объектов – спортивно-концертного комплекса "Карелия-Арена" и ФОКа в Университетском городке, сообщили республиканские власти.

Сергей Вахруков ознакомился с имеющимися земельными участками и провел совещание в правительстве Карелии.

"Обе площадки, на мой взгляд, очень удачные. Участок в Университетском городке позволяет создать хороший кампус: рядом общежитие, другие спортивные сооружения. Объект можно будет использовать не только для нужд университета, но и в целом для жителей Петрозаводска" − отметил Сергей Вахруков.

Для возведения спорткомплекса в Университетском городке есть все необходимые условия: находящийся в собственности университета участок, реализованный в одном из городов Северо-Запада проект по строительству ФОКа, внебюджетные средства. На совещании были представлены проектировщик и генподрядчик строительства будущего спорткомплекса ПетрГУ. Заместитель секретаря Совбеза поручил подготовить дорожную карту по возведению объекта.

Вопрос строительства СКК "Карелия-Арена" должен быть дополнительно проработан правительством Карелии. При этом будет учитываться необходимость увеличения мощности объекта в соответствии со стандартами большого хоккея.