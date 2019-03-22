В Петрозаводске будут сдавать в аренду вертолет

Вертолет МИ-8 сдается в аренду для экскурсионных и деловых целей в рамках полетов по региону и стране, сообщают в аэропорту "Петрозаводск".

«Аэропорт «Петрозаводск» предлагает услуги по аренде вертолёта Ми-8 в Карелии для различных целей – в частности, экскурсионного или делового полета либо для вылета к удаленным местностям и базам отдыха.

Так, аэропорт предлагает принимать в аренду вертолет для выполнения прыжков с парашютом. Допускается проведение фото и видеосъемки в ходе полета.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".