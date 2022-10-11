В Петрозаводске будут судить банду, получившую с мэрии почти 1,5 млн рублей за инсценированное ДТП

В Петрозаводске перед судом предстанут члены группы, обвиняемые в мошенничестве при инсценировках ДТП, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в 2019 году двое обвиняемых разработали схему обогащения за счет городской казны. И в 2020 году они нашли тех, кто поможет им осуществить задуманное.

В феврале 2020 года обвиняемые на своих автомобилях инсценировали ДТП, причиной которых якобы являлись дефекты дорожного покрытия. В результате инсценированных ДТП получили повреждения дорогостоящие автомобили обвиняемых. В качестве возмещения ущерба и восстановительного ремонта транспортных средств члены преступной группировки, как участники ДТП, получили с администрации Петрозаводска в свою пользу более 1,4 млн. рублей.

Преступления были раскрыты благодаря грамотно спланированным следственно-оперативным мероприятиям, проведенными сотрудниками Следкома Карелии и сотрудниками УФСБ республики.

В ходе предварительного следствия от организаторов преступлений получены заявления о явке с повинной, им избраны меры пресечения в виде запрета определенных действий.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.