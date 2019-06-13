В Петрозаводске будут судить бизнесменов, поставлявших в Карелию контрафактный алкоголь

Группа лиц поставляла нелегальное спиртное в районы республики, ущерб, причиненный официальным поставщикам и бюджету, оценивается в сумму около 26 миллионов рублей, сообщили в МВД Карелии.

В Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия поступила информация о том, что в республике действует организованная группа, которая поставляет поддельную алкогольную продукцию. После сбора сведений, подтверждающих теневой бизнес, подозреваемые были задержаны. При этом изъяты более 14 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции различным объемом с различными наименованиями.

Представители Следственного управления МВД по Республике Карелия выяснили, что несколько лет назад житель Петрозаводска решил наладить поставки крайне дешевого алкоголя из-за пределов республики. Средняя стоимость бутылки крепкого спиртного значительно отличалась от рыночной, а конкретнее, была в два раза ниже установленной законодательством. Более того, партии водки и портвейна предлагались к реализации с определенными документами, имелись очень похожие на настоящие федеральные специальные марки, якобы заводские упаковки, а также пломбировка бутылок.

По версии следствия, петрозаводчанин 1980 года рождения, не имея лицензии на оборот алкоголя, понимая, что использует чужие товарные знаки, широко развернул деятельность, наняв водителей для доставки грузов. Он договаривался с некрупными торговыми точками не только карельской столицы, но и районов республики, демонстрируя им документы будто бы легальных поставщиков. Предприниматели на местах охотно соглашались на приобретение дешевого алкоголя, впоследствии поясняли следователям, что жалоб и отравлений не фиксировали.

К тому же петрозаводчанин привлек к этой деятельности еще двух жителей Карелии с опытом работы в качестве торговых представителей, которые имели опыт в продажах. Один, уроженец Сегежи, согласился реализовать ту же схему на территории Сегежского района. Чуть более полугода поставляя контрафакт, он в конце концов отошел от дел - торговые точки стали отказываться от данной продукции в связи с ужесточением требований законодательства РФ в сфере оборота алкоголя. Второй соучастник – житель Лоухского района, отвечал за поставки на территорию севера Карелии. В последующем он, по версии следствия, самостоятельно осуществлял указанную деятельность на территории Пудожского и Лоухского районов, а затем на территории Прионежского района и Петрозаводска.

Таким образом, не менее трех десятков партий в общей сумме свыше 250 тысяч литров немаркированной продукции, по результатам исследования Экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Карелия не соответствующей ГОСТам, было поставлено в Пудожский, Олонецкий, Лоухский, Прионежский, Сегежский, Беломорский районы и Петрозаводск.

Добытые незаконным путем более 2 миллионов рублей организатор потратил, купив несколько земельных участков и построив дом.

Ему инкриминированы преступления, предусмотренное пунктами "а", "б" части 6 статьи 171.1, пунктом "б" части 2 статьи 171, части 1 статьи 180, части 2 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Его приятелям – по части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ущерб, причиненный официальным поставщикам и бюджету, оценивается в сумму около 26 миллионов рублей.

Собранные следователями доказательства признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения, уголовное дело в настоящее время направлено в Петрозаводский городской суд.