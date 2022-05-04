В Петрозаводске будут судить дебошира, который пнул представителя власти

Житель Петрозаводска попал под суд за то, что в состоянии опьянения устроил дебош и ударил ногой полицейского, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что в декабре 2021 года утром, находясь в состоянии алкогольного опьянения рядом с кафе в Петрозаводске, 25-летний мужчина выражался в общественном месте нецензурной бранью, вел себя вызывающе, разбил окно над входом в кафе. А когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, он попытался убежать от них.

Стражи порядка пустились в погоню и поймали дебошира. При задержании обвиняемый с силой нанес удар ногой в грудь сотрудника полиции, причинив ему физическую боль.

В ходе допроса у следователя задержанный вину признал и объяснил свои действия алкогольным опьянением.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.