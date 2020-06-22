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В Петрозаводске будут судить горожан, промышлявших торговлей наркотиков

Новости. Криминал
12:12, 22 Июня 2020
фото: коллаж © pxhere / Столица на Онего
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В Петрозаводске будут судить 25-летнего мужчину и 23-летнюю девушку, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, преступным сообществом с 2017 года был организован систематический сбыт наркотиков через Интернет-магазин на территории нескольких субъектов Северо-Западного федерального округа, в том числе и в Карелии.

Петрозаводчанин в 2018 году получал оптовые партии наркотиков, расфасовывал их по разовым дозам и затем размещал расфасованный наркотик по тайникам. А девушка доставляла наркотик на место.

Из незаконного оборота было изъято 1,3 кг наркотиков.

Уголовное дело  направлено в Петрозаводский городской суд.

Ранее жители Карелии сняли квартиру для выращивания конопли.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-22 15:03:29
Опять видел задумчивого пацана этого возраста, который искал закладки.
Dima
2020-06-22 13:16:44
25 и 23 года - это по-вашему юные горожане?
Гость
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