В Петрозаводске будут судить горожан, промышлявших торговлей наркотиков

В Петрозаводске будут судить 25-летнего мужчину и 23-летнюю девушку, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, преступным сообществом с 2017 года был организован систематический сбыт наркотиков через Интернет-магазин на территории нескольких субъектов Северо-Западного федерального округа, в том числе и в Карелии.

Петрозаводчанин в 2018 году получал оптовые партии наркотиков, расфасовывал их по разовым дозам и затем размещал расфасованный наркотик по тайникам. А девушка доставляла наркотик на место.

Из незаконного оборота было изъято 1,3 кг наркотиков.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд.

Ранее жители Карелии сняли квартиру для выращивания конопли.