В Петрозаводске будут судить горожан, промышлявших торговлей наркотиков

В Петрозаводске будут судить 25-летнего мужчину и 23-летнюю девушку, сообщили в прокуратуре Карелии.
По версии следствия, преступным сообществом с 2017 года был организован систематический сбыт наркотиков через Интернет-магазин на территории нескольких субъектов Северо-Западного федерального округа, в том числе и в Карелии.
Петрозаводчанин в 2018 году получал оптовые партии наркотиков, расфасовывал их по разовым дозам и затем размещал расфасованный наркотик по тайникам. А девушка доставляла наркотик на место.
Из незаконного оборота было изъято 1,3 кг наркотиков.
Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд.
Ранее жители Карелии сняли квартиру для выращивания конопли.
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