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Жители Карелии сняли квартиру для выращивания конопли

Новости. Криминал
13:15, 17 Июня 2020
фото: © МВД Карелии
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Мужчины сняли в Петрозаводске квартиру для выращивания наркотика, сообщили в МВД Карелии.

Двое жителей Петрозаводска оказались причастны к производству и сбыту растительного наркотика. Для незаконного бизнеса двое приятелей в возрасте 30 лет арендовали в спальном районе города однокомнатную квартиру и оборудовали ее для выращивания конопли.

Наркотики мужчины продвали знакомым. 

При обыске изъято более 1,1 килограмма марихуаны, несколько кустов конопли и оборудование.

Возбуждено 4 уголовных дела.

Ведется следствие. 

Ранее житель Карелии получил "условку" за продажу гашиша.

 

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