Жители Карелии сняли квартиру для выращивания конопли

Мужчины сняли в Петрозаводске квартиру для выращивания наркотика, сообщили в МВД Карелии.
Двое жителей Петрозаводска оказались причастны к производству и сбыту растительного наркотика. Для незаконного бизнеса двое приятелей в возрасте 30 лет арендовали в спальном районе города однокомнатную квартиру и оборудовали ее для выращивания конопли.
Наркотики мужчины продвали знакомым.
При обыске изъято более 1,1 килограмма марихуаны, несколько кустов конопли и оборудование.
Возбуждено 4 уголовных дела.
Ведется следствие.
Ранее житель Карелии получил "условку" за продажу гашиша.
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