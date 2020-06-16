Жители Карелии сняли квартиру для выращивания конопли

Мужчины сняли в Петрозаводске квартиру для выращивания наркотика, сообщили в МВД Карелии.

Двое жителей Петрозаводска оказались причастны к производству и сбыту растительного наркотика. Для незаконного бизнеса двое приятелей в возрасте 30 лет арендовали в спальном районе города однокомнатную квартиру и оборудовали ее для выращивания конопли.



Наркотики мужчины продвали знакомым.

При обыске изъято более 1,1 килограмма марихуаны, несколько кустов конопли и оборудование.

Возбуждено 4 уголовных дела.



Ведется следствие.

Ранее житель Карелии получил "условку" за продажу гашиша.