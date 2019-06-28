В Петрозаводске будут судить мужчин, вырубивших около 2 га леса

Трое петрозаводчан за два месяца срубили 617 деревьев на территории города, сообщили в МВД Кврелии.

По версии следствия, в период с сентября по октябрь 2018 года трое жителей Петрозаводска осуществили незаконную вырубку лесных насаждений. Территория была выбрана не случайно, поскольку фигуранты знали, что вблизи нее администрацией Петрозаводска осуществляется выдача земельных участков и рассчитывали, что преступление останется незамеченным.



В результате было спилено 617 деревьев – породы сосна, ель, осина, береза – на общей площади около 2 Га. Этими действиями причинен ущерб на сумму более двух миллионов рублей.

Кроме того, для сокрытия противоправного факта граждане предоставили в правоохранительные органы подложные договоры оказания услуг по рубке деревьев с владельцами участков, выданных под индивидуальное жилищное строительство. Но в ходе следствия подтвердилась фиктивность данных документов.

К настоящему времени один из фигурантов признал вину частично. Обвинительное заключение утверждено надзорным органов, материалы уголовного дела направлены в суд для принятия законного решения.