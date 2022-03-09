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В Петрозаводске будут судить мужчину, который изрезал ножом женщину за отказ жить с ним

Новости. Криминал
10:38, 20 Марта 2022
фото: © pixabay.com

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Трагедия разыгралась в старый новый год на Древлянке, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Беломорска, обвиняемого в покушении на убийство.

По версии следствия, в ночь на 14 января вблизи жилого дома по улице Лососинское шоссе в Петрозаводске между жителем Беломорска и 42 – летней женщиной произошел конфликт из-за ее отказа проживать с ним. В результате нетрезвый мужчина нанес женщине множественные ножевые ранения.

Потерпевшей удалось выжить благодаря экстренной госпитализации и получению квалифицированной медицинской помощи.

Установлено, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Совершенное преступление он заранее спланировал, заблаговременно приобрел нож. Свою вину в преступлении признал полностью.

Уже 15 января беломорчанин был взят под стражу. В настоящее время расследование завершено, дело готовится к передаче в суд.

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