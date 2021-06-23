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В Петрозаводске будут судить мужчину, выбросившую свою знакомую с третьего этажа

Новости. Криминал
16:53, 24 Июня 2021
фото: © ianed.ru

В столице Карелии предстанет перед судом мужчина, обвиняемый в покушении на убийство своей знакомой, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Петрозаводска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на убийство своей знакомой.

По версии следствия, инцидент произошел в апреле 2020 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей знакомой. Женщина высказала в его адрес претензии по поводу избиения им своей матери. Он взял ее на руки и сбросил с балкона, расположенного на 3 этаже дома. Потерпевшая осталась жива. При падении женщина не получила травм, которые стать смертельными.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске будут судить мужчину, выкинувшего с 5-го этажа подругу и избившего битой приятеля.

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Комментарии

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кир
2021-06-24 16:58:45
Которые могли стать смертельными. Так читать, - сказал кот-филолог.)))
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