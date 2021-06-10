В Петрозаводске будут судить мужчину, выкинувшего с 5-го этажа подругу и избившего битой приятеля

Следком Карелии завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего петрозаводчанина, обвиняемого в нескольких преступлениях, сообщили ведомстве.

По данным следствия, в сентябре 2016 года в поселке Рыбрека Прионежского района во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес несколько ударов бейсбольной битой по голове и телу своему знакомому. В результате потерпевший потерял сознание и был госпитализирован в больницу.

Расследуя данное уголовное дело, следователям удалось доказать вину обвиняемого в совершении более тяжкого преступления - убийства. Установлено, что в июле 2017 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности решил убить свою 35-летнюю знакомую. Пара находилась в квартире дома по улице Ленинградской в Петрозаводске. Обвиняемый нанес женщине несколько ударов по голове твердым предметом. После этого открыл створки окна в комнате и вытолкнул ее через окно на улицу с пятого этажа. Потерпевшая от полученных травм скончалась в больнице.

Долгое время оба преступления не были раскрыты. Благодаря тщательной работе следователей, несмотря на непризнание вины, причастность мужчины к совершению преступлений была доказана. В ходе следствия обвиняемый содержался под стражей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит 15 лет колонии.

Ранее труп мужчины нашли в лесу на выезде из Петрозаводска.