В Петрозаводске будут судить мужчину за мошенничество с продажами через Интернет

Рецидивист обманывал жителей Карелии, размещая бесплатные объявления в Сети.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя города. Он обвиняется в мошенничестве.

Следствием установлено, что в 2018–2019 годах обвиняемый, будучи ранее уже судимым, используя сеть Интернет, размещал на различных сайтах бесплатных объявлений, а также в социальной сети «ВКонтакте» объявления о продаже товаров и оказании услуг грузоперевозки. Выступая под видом представителя несуществующей организации, он ввел в заблуждение обратившихся к нему клиентов. В итоге рецидивист похитил у людей 470 000 рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Петрозаводский городской суд.

Мужчине грозит до 7,5 лет колонии.