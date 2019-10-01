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Новости. Криминал
14:45, 01 Октября 2019
фото: © Михаил Почуев/ТАСС

В Петрозаводске будут судить наркомана за совершение более 20 краж

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Обвиняемый, 39-летний петрозаводчанин, ранее неоднократно судим за аналогичные преступления, страдает наркотической зависимостью, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, петрозаводчанин с июня 2018 года по март 2019 года тайно похитил из городских магазинов имущество на общую сумму более 78 тысяч рублей, а также совершил кражу 7 тысяч рублей из открытого кассового аппарата кафе.

Кроме того, он пытался вынести из трех магазинов без оплаты товары общей стоимостью около 15 тысяч рублей, но был задержан охраной.

Ассортимент украденного имущества варьируется от зубных щеток, кассет для бритья, наборов для маникюра и педикюра до дорогих алкогольных напитков, различных деликатесов и электроники  более – 20 краж. 

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

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