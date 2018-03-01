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Новости. Криминал
10:33, 01 Марта 2018

В Петрозаводске будут судить похитителя велосипедов

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Ранее судимый за кражи и убийство мужчина за несколько месяцев украл больше 30 транспортных средств.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, Петрозаводска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя, совершившего серию краж.

По версии следствия, в период с апреля по август 2017 года петрозаводчанин совершил три квартирные кражи, покушение на угон автомобиля и кражу имущества из этой машины. Но основным криминальным промыслом обвиняемого были кражи велосипедов. Установлено, что за указанный период злоумышленник похитил из подъездов жилых домов 31 велосипед, которые затем продал.

В ходе предварительного следствия сотрудниками правоохранительных органов 7 велосипедов были обнаружены, изъяты и возвращены потерпевшим. Общий ущерб от совершенных преступлений составил 300 тысяч рублей.

Обвиняемый ранее был судим за совершение краж, а также за убийство двух лиц, и в общей сложности почти 10 лет отбывал наказание в местах лишения свободы.

Органами предварительного расследования обвиняемому инкриминируется 35 преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2, 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), а также преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

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