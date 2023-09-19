В Петрозаводске будут судить водителя самосвала, сбившего на тротуаре девушку

Дело водителя, севшего под Новый год пьяным за руль и устроившего страшное ДТП, дошло до суда.

Спустя 8 месяцев после аварии, которая произошла на Комсомольском проспекте, в Петрозаводском городском суде начнется процесс по делу виновника ДТП. Судить будут водителя самосвала, который 30 декабря 2022 года сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил 35-летнюю девушку. Пострадавшая с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, пишет «Московский комсомолец в Карелии».

«Первое заседание должно было состояться 14 сентября, но его пришлось перенести на 27 сентября, так как обвиняемый в суд не явился», - выяснил «МК в Карелии».

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