В Петрозаводске часть маршруток не вышла на линию

В столице Карелии не вышли на линию автобусы двух городских маршрутов: администрация Петрозаводска намерена обратиться в надзорные органы.

В среду, 14 октября, на маршрут не вышли автобусы № 19 и № 21 в Петрозаводске. Об этом стало известно "Столице на Онего". Информацию подтвердили изданию в мэрии Петрозаводска.

В администрации намерены обратиться в надзорные органы, городские власти запустили проверку обстоятельств произошедшего.

"Будет обращение в прокуратуру и идет проверка, по итогам которой материалы направим в УГАДН (Управление Государственного Автодорожного Надзора - ред)", - заявили в мэрии Петрозаводска.

Напомним, на сегодняшний день вопрос о контроле за общественным транспортом Петрозаводска обострился из-за намерения республиканской власти принять полномочия у городской мэрии по управлению троллейбусами и маршрутками Петрозаводска. Окончательного решения не принято.