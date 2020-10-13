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В Петрозаводске часть маршруток не вышла на линию

Новости. Общество
11:50, 14 Октября 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
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В столице Карелии не вышли на линию автобусы двух городских маршрутов: администрация Петрозаводска намерена обратиться в надзорные органы.

В среду, 14 октября, на маршрут не вышли автобусы № 19 и № 21 в Петрозаводске. Об этом стало известно "Столице на Онего". Информацию подтвердили изданию в мэрии Петрозаводска. 

В администрации намерены обратиться в надзорные органы, городские власти запустили проверку обстоятельств произошедшего.

"Будет обращение в прокуратуру и идет проверка, по итогам которой материалы направим в УГАДН (Управление Государственного Автодорожного Надзора - ред)", - заявили в мэрии Петрозаводска.

Напомним, на сегодняшний день вопрос о контроле за общественным транспортом Петрозаводска обострился из-за намерения республиканской власти принять полномочия у городской мэрии по управлению троллейбусами и маршрутками Петрозаводска. Окончательного решения не принято.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кир дурачков из Однозначного.
2020-10-14 13:48:16
Набрали бестолковых на Ленина 2, вот и результат....
Театральный критик
2020-10-14 12:38:48
Гену хотят подставить. Гена борись. Жмем за тебя кулачки.
Os
2020-10-14 12:33:16
1 маршрут, который тоже должен ходить на Древлянку-7, уже полгода не работает, 20 тоже исчез. Пора отдать эти маршруты другой фирме (в других городах как-то же перераспределяют маршруты и конкурсы организуют), пусть даже питерская или московская фирма возьмет, но хоть конкуренция будет.
zanoza
2020-10-14 12:32:13
Маршрутчиков можно понять, им создают невыносимые условия при которых работать невозможно. Паны дерутся, а у холопов чубы трещат.
Бездельник
2020-10-14 12:16:06
Сплошные надзорные органы, а порядка нет.
протестанутый
2020-10-14 12:10:38
Враги народа. Надо местечковую либерастню допросить с пристрастием на предмет подстрекательства к вредительству. Обыски и очные ставки тоже не помешают. Хватит уже няньчится с этими протестунами. Там не только плакатики с футболочками найдутся.
Leopol'd
2020-10-14 12:28:35
протестанутый, ты на кого тявкнул?! Всем этим хозяйством руководят чиновники мэрии, истинные ЕРовцы. Контролирует правительство РК, депутаты. Тоже почти все из ЕР.
Или ты против партии президента, против руководства Карелии?
кир
2020-10-14 12:50:40
Leopol'd, рабочее время воруешь "политолог-общественник". Скоро вам таким халява кончится. Как и юзеру из другого города.
Leopol'd
2020-10-14 13:32:34
кир, тебе мозгов не хватит моим работодателем стать. Так что сиди, завидуй.
Хотя, ты своими вяканьями признаешь, что целыми днями пишешь за зарплату. Т.е. нормальный такой, покупной блогер.
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