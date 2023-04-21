В Петрозаводске частично перекроют площадь Гагарина

Власти карельской столицы предупредили об изменении схемы движения в центре города.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, с 26 июня на площади Гагарина будет изменена схема движения транспорта.

Водители смогут проехать от проспекта Ленина в сторону железнодорожного вокзала только по центральной полосе. С крайней левой полосы поворот будет разрешен лишь на Красноармейскую улицу. Также возле дома № 2 на площади Гагарина будет запрещена остановка.

Неудобства будут связаны со вторым этапом реконструкции теплосетей в центре города. Завершиться работы должны до 4 июля, после этого нарушенное благоустройство будет восстановлено.