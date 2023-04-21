В Петрозаводске частично перекроют площадь Гагарина

Власти карельской столицы предупредили об изменении схемы движения в центре города.
Как сообщили в администрации Петрозаводска, с 26 июня на площади Гагарина будет изменена схема движения транспорта.
Водители смогут проехать от проспекта Ленина в сторону железнодорожного вокзала только по центральной полосе. С крайней левой полосы поворот будет разрешен лишь на Красноармейскую улицу. Также возле дома № 2 на площади Гагарина будет запрещена остановка.
Неудобства будут связаны со вторым этапом реконструкции теплосетей в центре города. Завершиться работы должны до 4 июля, после этого нарушенное благоустройство будет восстановлено.
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