В Петрозаводске четырех водителей лишили прав за нелегальный ксенон

В Петрозаводске пройдет рейд "Ксенон", сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения 1 и 2 февраля в Петрозаводске пройдут профилактические рейды "Ксенон".

Госавтоиспекция Петрозаводска напоминает водителям, что управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям, - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.

Источник света должен соответствовать типу фары, поэтому ксеноновая лампа может быть применена лишь в том случае, если фара имеет маркировку "D".

Определить, предназначена фара для использования ксенона или нет довольно просто: инспектору достаточно прочитать маркировку стекла фары. Если в ней есть буква "D", значит, скорее всего, использование газоразрядной лампы законно. Если нет – водитель нарушает вышеупомянутый пункт ПДД, режим работы такой фары не соответствует требованиям безопасности.

В случае выявления вышеуказанных нарушений, инспектором ДПС производится досмотр транспортного средства с привлечением 2-х понятых или видеофиксацией нарушения. Составляется протокол досмотра транспортного средства, протокол изъятия вещей и доказательств, либо протокол об аресте вещей. Материалы дела направляются в суд. Принятие решения находится в компетенции судьи.

По итогам ранее проведенных Госавтоинспекцией Петрозаводска мероприятий, 4 водителя лишены права управления транспортным средством.

Во избежание недоразумений Госавтоинспекция рекомендует водителям проверить внешние световые приборы своих автомобилей на предмет их соответствия предъявляемым требованиям.