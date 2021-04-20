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В Петрозаводске дайверы искали утопленный айфон, а нашли уникальные монеты (ФОТО)

Новости. Общество
10:24, 21 Апреля 2021
фото: ВОДОЛАЗ -10. КАРЕЛИЯ. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ / ВК
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Дайверы из петрозаводского клуба «Норд Дайв» обнаружили старинные монеты в районе моста в Соломенном.

В Петрозаводске, в районе Соломенного, дайверы из клуба «Норд Дайв» обнаружили редкие монеты, пытаясь найти под водой утонувший телефон. Об этом информирует паблик «Водолаз -10. Карелия. Подводные работы».

По мнению дайверов, монеты могли пролежать более двух веков под водой.

«Дайверы из петрозаводского клуба „Норд Дайв“ нашли старинные монеты времён Екатерины Великой прямо около Соломенского моста! Во время очередного погружения с целью поиска утопленного айфона случайно были найдены три монеты, пролежавшие под водой более 200 лет! На монетах обозначены годы 1790 и 1764. Кто знает, что ещё таят тёмные карельские воды…», — гласит сообщение дайверов.

Ранее сообщалось, что в Карелии дайвер нырнул 45 раз и провел больше суток под морским льдом.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2021-04-21 12:04:39
А айфон где? Удачными ли были поиски?
udo
2021-04-21 11:56:20
Айфон нашли? Это главное. А то и тему свернули на другое. Не нашли, видимо. Тоже мне профи.
udo
2021-04-21 11:10:20
Только бы не работать никогда.
asusls
2021-04-21 11:34:20
udo, а ты работаешь? Под каждой новостью след оставляешь.
udo
2021-04-21 11:47:17
asusls, на удаленке я. Вы из социализма не знаете, что это такое. Вы не знаете как делать изобретения, которые тоже деньги приносят. Без меня вам было бы плохо от слова совсем. Верните мне моего кота, которого отобрали. С ним будет ещё интереснее.))
asusls
2021-04-21 11:54:22
udo, удаленка тоже разная бывает) Да и у тебя куча свободного времени в носу ковырать, эти парни в свободное время ныряют, что здесь чумного?
театральный критик
2021-04-21 10:32:57
Брехня. Сами подбросили. Дешевенький пиар
Гость
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