В Петрозаводске дайверы искали утопленный айфон, а нашли уникальные монеты (ФОТО)

Дайверы из петрозаводского клуба «Норд Дайв» обнаружили старинные монеты в районе моста в Соломенном.

В Петрозаводске, в районе Соломенного, дайверы из клуба «Норд Дайв» обнаружили редкие монеты, пытаясь найти под водой утонувший телефон. Об этом информирует паблик «Водолаз -10. Карелия. Подводные работы».

По мнению дайверов, монеты могли пролежать более двух веков под водой.

«Дайверы из петрозаводского клуба „Норд Дайв“ нашли старинные монеты времён Екатерины Великой прямо около Соломенского моста! Во время очередного погружения с целью поиска утопленного айфона случайно были найдены три монеты, пролежавшие под водой более 200 лет! На монетах обозначены годы 1790 и 1764. Кто знает, что ещё таят тёмные карельские воды…», — гласит сообщение дайверов.

Ранее сообщалось, что в Карелии дайвер нырнул 45 раз и провел больше суток под морским льдом.