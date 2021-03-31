В Петрозаводске декламировали стихи на арабском и португальском языках

В столице Карелии прошел молодежный фестиваль поэзии, где около сотни поклонников Эвтерпы из различных регионов России и зарубежья читали стихи на разных языках, сообщили в администрации Петрозаводска.

Международный фестиваль поэзии прошел в конце марта на базе молодежного иннопарка Петрозаводского государственного университета. Мероприятие проводилось в онлайн-формате и традиционно – на сцене.

В исполнении чтецов из разных регионов России и зарубежья прозвучали стихотворения на русском, арабском, армянском, испанском, английском, португальском и других языках. Участникам фестиваля была предоставлена свобода как в выборе произведений (от классики до стихов собственного сочинения), так и в манере их подачи. К проекту присоединились около сотни чтецов.

Как отмечают организаторы - Международный молодёжный центр Петрозаводска и Международное агентство "Слово", фестиваль получился ярким и самобытным.

Мероприятие проводилось в рамках проекта "Диалоги планеты" при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Видеовыступления участников можно увидеть в группе организаторов в социальной сети.