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В Петрозаводске декламировали стихи на арабском и португальском языках

Новости. Культура
17:20, 01 Апреля 2021
фото: © Международный молодёжный центр Петрозаводска
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В столице Карелии прошел молодежный фестиваль поэзии, где около сотни поклонников Эвтерпы из различных регионов России и зарубежья читали стихи на разных языках, сообщили в администрации Петрозаводска.

Международный фестиваль поэзии прошел в конце марта на базе молодежного иннопарка Петрозаводского государственного университета. Мероприятие проводилось в онлайн-формате и традиционно – на сцене.

В исполнении чтецов из разных регионов России и зарубежья прозвучали стихотворения на русском, арабском, армянском, испанском, английском, португальском и других языках. Участникам фестиваля была предоставлена свобода как в выборе произведений (от классики до стихов собственного сочинения), так и в манере их подачи. К проекту присоединились около сотни чтецов.

Как отмечают организаторы - Международный молодёжный центр Петрозаводска и Международное агентство "Слово", фестиваль получился ярким и самобытным.

Мероприятие проводилось в рамках проекта "Диалоги планеты" при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Видеовыступления участников можно увидеть в группе организаторов в социальной сети.

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Комментарии

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театральный критик
2021-04-01 17:25:19
Шах и мат агрекалчнутым жестикуляторщикам ручонками :)
Гость
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