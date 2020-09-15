В Петрозаводске "девятка" вылетела на тротуар после столкновения с иномаркой (ФОТО)

Жесткое ДТП произошло на улице Луначарского, в районе пересечения с улицей Пробная.

По сообщению ДТП ПТЗ, авария с участием легковых автомобилей Honda Civic и "ВАЗ-21099" произошла сегодня утром. Один из участников ДТП двигался по улице Луначарского, второй - по улице Пробная.

От столкновения (передней стороной - левым бортом) иномарку развернуло, а "ВАЗ-21099" отбросило на угол перекрёстка, газон и тротуар.

К счастью, обошлось без жертв.

Транспортные средства получили механические повреждения.

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