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В Петрозаводске "девятка" вылетела на тротуар после столкновения с иномаркой (ФОТО)

Новости. Происшествия
18:58, 16 Сентября 2020
фото: ДТП ПТЗ
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Жесткое ДТП произошло на улице Луначарского, в районе пересечения с улицей Пробная.

По сообщению ДТП ПТЗ, авария с участием легковых автомобилей Honda Civic и "ВАЗ-21099" произошла сегодня утром.  Один из участников ДТП двигался по улице Луначарского, второй - по улице Пробная.

От столкновения (передней стороной - левым бортом) иномарку развернуло, а "ВАЗ-21099" отбросило на угол перекрёстка, газон и тротуар.

 К счастью, обошлось без жертв.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Ранее грузовик "влетел" в кроссовер на перекрестке в городе бумажников в Карелии.

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