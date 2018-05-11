В Петрозаводске директор компании украл у государства 1,2 млн рублей

Петрозаводский городской суд признал директора компании виновным в мошенничестве с налогом на добавленную стоимость на 1.2 млн рублей.

По информации ведомства, бизнесмен с 2010 года по 2014 год путем обмана налоговой службы незаконно получил из бюджета РФ возмещение налога на добавленную стоимость более чем на 1,2 миллиона рублей.

В налоговые декларации предприниматель включал заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о суммах, якобы уплаченных компанией другим предприятиям за услуги, связанные с лесозаготовительными работами.

Суд оштрафовал директора фирмы на 2,5 миллиона рублей, а также удовлетворил гражданский иск прокурора республики о взыскании с осужденного 1,5 миллиона рублей. Суд оставил под арестом имущество осужденного стоимостью 1 миллион рублей до исполнения приговора суда в части штрафа и гражданского иска.

Приговор не вступил в законную силу.