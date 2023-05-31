В Петрозаводске дорожников просят не класть асфальт на воду

Известный фотограф и общественник Дмитрий Беленихин обнаружил на Кукковке «ручей», где меняют асфальт.

В районе Карельского проспекта из-под земли потекла вода. «Родник» обнаружил известный петрозаводский фотограф и общественник Дмитрий Беленихин. И прямо сейчас на Карельском проспекте впервые с 1986 года меняют асфальт. Дмитрий опасается, что рабочие положат асфальт и не закроют воду.

Подробности и видео «родника» опубликовал «Московский комсомолец в Карелии».