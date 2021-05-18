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В Петрозаводске два 19-летних рецидивиста оставили горожанку без коптильни в сезон шашлыков

Новости. Криминал
09:48, 19 Мая 2021
фото: © pixabay.com
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Молодые люди сдали в металлолом украденные с частной территории самодельную коптильню и 200-литровый бак, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции №3 Петрозаводска поступило заявление от 31-летней горожанки. Женщина сообщила, что с участка частного дома неизвестные лица похитили самодельную коптильню и 200 литровый металлический бак.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые – два ранее судимых 19-летних петрозаводчанина. Они признали вину, пояснили, что на территорию проникли, проломив часть забора. После сдали похищенное имущество в металлолом, выручив за это 1,5 тыс. рублей.

Ущерб обязались возместить. Возбуждено уголовное дело о краже.

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Комментарии

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кир
2021-05-19 09:51:39
Были казнены в течение суток. И делов то.
Гость
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