В Петрозаводске два 19-летних рецидивиста оставили горожанку без коптильни в сезон шашлыков

Молодые люди сдали в металлолом украденные с частной территории самодельную коптильню и 200-литровый бак, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции №3 Петрозаводска поступило заявление от 31-летней горожанки. Женщина сообщила, что с участка частного дома неизвестные лица похитили самодельную коптильню и 200 литровый металлический бак.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые – два ранее судимых 19-летних петрозаводчанина. Они признали вину, пояснили, что на территорию проникли, проломив часть забора. После сдали похищенное имущество в металлолом, выручив за это 1,5 тыс. рублей.

Ущерб обязались возместить. Возбуждено уголовное дело о краже.