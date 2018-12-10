В Петрозаводске два человека пострадали в ДТП

Две иномарки столкнулись в столице Карелии.

Как рассказали в ЕДДС, 10 декабря в 00.54 у дома №40 по ул. Калинина 28-летний водитель на Mercedes выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу автомобилю Toyota.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Toyota.