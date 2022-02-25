В Петрозаводске два работника салона сотовой связи предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве

Два работника салона сотой связи Петрозаводска, воспользовавшись паспортными данными клиентов, от их имени оформляли потребительские кредиты, а деньги забирали себе.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение в отношении двоих молодых жителей города. Полиция обвиняет их в мошенничестве в крупном размере, совершенном по предварительному сговору. Об этом уголовном деле «Столице на Онего» сообщил старший помощник прокурора карельской столицы Олег Беляев.

«Установлено, что в период с 7 февраля по 5 июня 2020 года работавшие в одном из салонов сотовой связи в Петрозаводске обвиняемые незаконно воспользовались паспортными данными ранее обращавшихся клиентов и от их имени оформляли потребительские кредиты в банке, — рассказал Олег Беляев. — При этом хорошо знакомые между собой обвиняемые сами расписывались за этих клиентов, а деньги забирали себе».

По информации представителя надзорного ведомства, таким способом обвиняемые похитили 703 тысячи рублей. Потерпевшими признаны 15 человек, от имени которых они оформили потребительские кредиты.

Свою вину, сообщил Олег Беляев, обвиняемые признали, однако, когда они смогут возвратить банку незаконно полученные ими деньги, большой вопрос.