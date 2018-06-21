В Петрозаводске дважды за вечер горел расселенный дом, который собиралась снести мэрия

В пустующем доме 34 по улице Луначарского в среду дважды происходил пожар, следует из информации ЕДДС.

В начале шестого часа вечера загорелся первый подъезд дома. Огонь повредил пол и стены на площади 2 кв.м.

Около восьми вечера произошел пожар во втором подъезде. Огнем повреждено уже 40 кв.м.

"Причина, виновный, ущерб устанавливаются. Пожар ликвидирован по рангу "1БИС", - сказано в сообщении Единой дежурной диспетчерской службы.

Ранее сообщалось, что расселенный дом по адресу: ул.Луначарского, д.34 будет снесен за счет мэрии карельской столицы.