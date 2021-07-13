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В Петрозаводске две женщины, пострадавшие в ДТП, 10 лет не могут дождаться компенсации от виновника аварии

Новости. Общество
07:15, 14 Июля 2021
фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Водитель в Петрозаводске 10 лет уклоняется от выплаты компенсации женщинам, которых сбил на пешеходном переходе в Петрозаводске в 2011 году, сообщили приставы Карелии.

В отделении судебных приставов находится сводное исполнительное производство в отношении гражданина, который задолжал 1,4 млн рублей. Из этой суммы мужчина должен одну треть погасить по договору займа физическому лицу, остальную сумму возместить как моральный вред.

Так, 2 ноября 2011 года на Первомайском проспекте в Петрозаводске водитель автомобиля «Нива» сбил двух молодых женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В Результате аварии обе женщины получили многочисленные переломы, со страшными травмами были госпитализированы. Проходили длительный курс лечения и реабилитации.

Суд признал 31-летнего водителя отечественного внедорожника виновным и приговорил к возмещению морального вреда обеим потерпевшим на общую сумму почти 1 млн рублей. От уплаты денег водитель 10 лет уклонялся. А чтобы пристав не смог арестовать его имущество, хитрый должник заключил с супругой брачный договор, переписав на нее все имущество.

Судебный пристав узнал о договоре, а также установил, что за супругой должника зарегистрировано ценное движимое и недвижимое имущество. Пристав подал в суд, и брачный договор должника был признан недействительным и нарушающим права взыскателей.

Кроме того, пристав направил в суд еще заявление о разделе совместно нажитого имущества. В текущем году суд выделил в собственность должника ½ долю в праве на совместно нажитое имущество, и решение вступило в законную силу в июне 2021 года.

На имущество должника будет обращено взыскание в счет погашения задолженности.

Как сообщили «Столице на Онего» жертвы ДТП, за 10 лет виновник аварии выплатил им в общей сложности 5 тысяч рублей.

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