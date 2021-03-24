В Петрозаводске джек-рассел-терьер с хозяйкой пострадали от зубов бойцовского пса

Суд обязал хозяйку собаки-агрессора заплатить пострадавшей даме сто тысяч рублей.

Петрозаводский городской суд взыскал сто тысяч рублей с хозяйки стаффордширского терьера, который напал на женщину с джек-рассел-терьером и покусал их. Об этом сообщает сайт республиканской прокуратуры. Указанная сумма послужит компенсацией морального вреда.

Суд установил, что жительница Петрозаводска гуляла в сквере с малолетним ребенком и принадлежащей ей собакой породы джек-рассел-терьер. В этом же сквере выгуливала собаку породы стаффордширский терьер другая петрозаводчанка. В ходе прогулки женщина с ребенком подверглась нападению со стороны стаффордширского терьера, в результате чего джек-рассел-терьеру и его хозяйке были причинены травмы.

Ранее сообщалось, как на лыжной базе в Карелии лиса играла с собакой.