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В Петрозаводске джек-рассел-терьер с хозяйкой пострадали от зубов бойцовского пса

Новости. Происшествия
14:40, 25 Марта 2021
фото: flickr.com / David Allen
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Суд обязал хозяйку собаки-агрессора заплатить пострадавшей даме сто тысяч рублей.

Петрозаводский городской суд взыскал сто тысяч рублей с хозяйки стаффордширского терьера, который напал на женщину с джек-рассел-терьером и покусал их. Об этом сообщает сайт республиканской прокуратуры. Указанная сумма послужит компенсацией морального вреда. 

Суд установил, что жительница Петрозаводска гуляла в сквере с малолетним ребенком и принадлежащей ей собакой породы джек-рассел-терьер.  В этом же сквере выгуливала собаку породы стаффордширский терьер другая петрозаводчанка. В ходе прогулки женщина с ребенком подверглась нападению со стороны стаффордширского терьера, в результате чего джек-рассел-терьеру и его хозяйке были причинены травмы.

Ранее сообщалось, как на лыжной базе в Карелии лиса играла с собакой.

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Комментарии

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врунофф
2021-03-25 15:11:01
Это прелестно :) Жаль, что бабенки не перегрызлись.
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