В Петрозаводске еще 11 водителей стали пешеходами

За минувшие выходные в столице Карелии пьяными за рулем попались 11 водителей.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, за выходные дни в столице Карелии автоинспекторы отстранили от управления 20 водителей: 11 водителей были с признаками опьянения, 9 не имели права управления.

В отношении нарушителей составлены административные материалы. Любителей выпить за рулем ждет штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Автомобили перемещены на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает водителей не садиться за руль в состоянии опьянения. Управление автомобилем в нетрезвом состоянии может привести к трагическим последствиям.

Ранее сообщалось, автоинспекторы в Карелии достали из-за руля более 1,5 тысяч пьяных водителей с начала года.