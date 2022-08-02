Автоинспекторы в Карелии достали из-за руля более 1,5 пьяных водителей с начала года

В Карелии сотрудники Госавтоинспекции продолжают проверять водителей на трезвость.
С начала года свыше полутора тысяч водителей отстранены от управления автомобилем за пьяную езду, сообщили в ГИБДД Карелии.
Так, в Пряжинском районе 32 - летний водитель управлял автомобилем Geely с признаками опьянения. В Суоярвском районе в поселке Райконкоски отстранен от управления автомобилем Toyota 52 - летний местный житель, так же с признаками алкогольного опьянения. В Суоярви 35 - летняя местная жительница отстранена от управления автомобилем за данное нарушение. Водители освидетельствованы на состояние алкогольного опьянения. По решению суда их лишат на 1,5-2 года водительских прав и предстоит оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Госавтоинспекция призывает жителей Карелии незамедлительно сообщать информацию о пьяных водителях в полицию по телефону 102 или на единый номер 112.
Ранее сообщалось, ГИБДД Карелии готовит «кордон» для пьяных водителей в выходные.
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