Автоинспекторы в Карелии достали из-за руля более 1,5 пьяных водителей с начала года

В Карелии сотрудники Госавтоинспекции продолжают проверять водителей на трезвость.

С начала года свыше полутора тысяч водителей отстранены от управления автомобилем за пьяную езду, сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, в Пряжинском районе 32 - летний водитель управлял автомобилем Geely с признаками опьянения. В Суоярвском районе в поселке Райконкоски отстранен от управления автомобилем Toyota 52 - летний местный житель, так же с признаками алкогольного опьянения. В Суоярви 35 - летняя местная жительница отстранена от управления автомобилем за данное нарушение. Водители освидетельствованы на состояние алкогольного опьянения. По решению суда их лишат на 1,5-2 года водительских прав и предстоит оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция призывает жителей Карелии незамедлительно сообщать информацию о пьяных водителях в полицию по телефону 102 или на единый номер 112.

Ранее сообщалось, ГИБДД Карелии готовит «кордон» для пьяных водителей в выходные.