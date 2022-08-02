ГИБДД Карелии готовит «кордон» для пьяных водителей в выходные

Массовые проверки водителей на трезвость пройдут на всех дорогах республики, включая дачные поселки.

С 12 по 14 августа сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие "Карелия за трезвое вождение". Его цель - предупреждения дорожных аварий по вине нетрезвых водителей, сообщили в ГИБДД республики.

Автоинспекторы проведут массовые рейды во всех районах республики, проверят дисциплинированность водителей в городах и на загородных трассах, в сельской местности, дачных поселениях, в местах массового отдыха.

С начала года автоинспекторы отстранили от управления автотранспортом 1505 водителей, которые находились за рулем с признаками опьянения. В выходные дни, по статистике, число нетрезвых нарушителей заметно возрастает.

Госавтоинспекция призывает водителей отказаться от управления транспортом в состоянии опьянения. Также следует помнить, что алкоголь сохраняется в крови и оказывает негативное влияние еще долгое время, поэтому не стоит торопиться садиться за руль с похмелья.

Ранее в Петрозаводске остановили пьяного водителя на незаконном такси и без прав.