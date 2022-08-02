В Петрозаводске остановили пьяного водителя на незаконном такси и без прав

Сотрудники ДПС отстранили от управления трех пьяных водителей в столице Карелии за сутки.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, накануне сотрудники ДПС отстранили от управления трех водителей с признаками опьянения.

Один из них управлял автомобилем с незаконно нанесенной цветографической схемой легкового такси. Мужчина 1960 года рождения не только был пьян, у него к тому же отсутствовали водительские права.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол. Мужчину ждет наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей или арест до 15 суток.