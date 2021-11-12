В Петрозаводске фирма целый год не платила зарплату работникам

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы, сообщает Следком Карелии.

Петрозаводские следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной заинтересованности работодателем).

По версии следствия, руководство зарегистрированной в Петрозаводске организации, оказывающей услуги в сфере санаторно-курортного лечения, не выплатило работникам заработную плату за период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года на общую сумму более 1 млн 100 тыс. рублей.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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