Ведущий бухгалтер предприятия в Карелии попыталась присвоить себе зарплату сотрудницы

Полиция Костомукши раскрыла мошенническую схему в одном из предприятий города, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Костомукши окончено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении сотрудницы одного из местных учреждений.

В августе прошлого года 47-летняя женщина была принята на должность ведущего бухгалтера. В ее обязанности входило начисление зарплаты и других видов оплаты труда работникам организации, а также ведение документооборота в специальной программе.

Женщина создала в программе реестр на 82 тысячи рублей для зачисления денег одной из работниц. Но вместо ее сведений о банковском счете она указала свои. Реестр был передан для утверждения в финансовый отдел, работники которого заметили несоответствие реквизитов. Подозреваемая пыталась объяснить это техническим сбоем, но проведенная проверка показала, что ошибка была совершена намеренно.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру.