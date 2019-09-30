В Петрозаводске горе-угонщик исполнил детскую мечту, сев за руль немецкого авто

Владелец иномарки обратился в полицию с заявлением о попытке угона, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 40-летнего подозреваемого.

Ранее судимый гражданин рассказал полицейским, что с детства хотел прокатиться за рулем немецкой машины. Поэтому, когда зашел в гости к знакомому и увидел ключи от иномарки, втайне воспользовался ими.



Не имея навыков вождения и находясь в состоянии алкогольного опьянения, он смог завести автомобиль, но сдвинуть с места так и не смог. Оставив ключи в машине, скрылся с места преступления.



Возбуждено уголовное дело.