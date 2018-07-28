В Петрозаводске горел автомобиль

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Пожарные ликвидировали возгорание в автомобиле в Петрозаводске.
27 июля в 16:16 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в автомобиле. Об этом сообщают в МЧС по Карелии.
Загоревшаяся машина находилась на проспекте А. Невского у дома № 60.
В ликвидации возгорания участвовали 8 спасателей и 2 единицы техники.
В 16:23 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.
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