В Петрозаводске горел автомобиль

Пожарные ликвидировали возгорание в автомобиле в Петрозаводске.

27 июля в 16:16 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в автомобиле. Об этом сообщают в МЧС по Карелии.

Загоревшаяся машина находилась на проспекте А. Невского у дома № 60.

В ликвидации возгорания участвовали 8 спасателей и 2 единицы техники.

В 16:23 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.