В Петрозаводске горел магазин

Пожар произошел в воскресенье на проспекте Первомайском, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 17.53 на пр. Первомайском, 82 произошел пожар в помещении магазина.

В результате повреждена стена и потолок на общей площади 5 кв м.

Причина, виновный, ущерб устанавливается.

Погибших и пострадавших нет.