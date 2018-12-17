В Петрозаводске горел жилой дом

Пожар произошел на улице Боровой 16 декабря, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 16:45 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска выехали на пожар по ул. Боровая, 2. Горел жилой дом.

В результате повреждена стена подъезда на площади 0,2 кв м.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.