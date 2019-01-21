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Новости. Происшествия
09:02, 21 Января 2019
фото: РИА Новости / Игорь Онучин

В Петрозаводске горели водонагреватели в одном из домов

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Пожар произошел вечером 20 января на улице Муезерской, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 20.43 пожарно-спасательные подразделения города Петрозаводск (привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме на ул. Муезерской, 100. В 21.00 пожар ликвидирован.

В результате повреждены корпуса двух водонагревателей в техническом помещении на площади 2 кв м.

Причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования. В результате проведенных работ эвакуировано два газовых баллона.

Погибших и пострадавших нет.

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