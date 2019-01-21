В Петрозаводске горели водонагреватели в одном из домов

Пожар произошел вечером 20 января на улице Муезерской, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 20.43 пожарно-спасательные подразделения города Петрозаводск (привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме на ул. Муезерской, 100. В 21.00 пожар ликвидирован.

В результате повреждены корпуса двух водонагревателей в техническом помещении на площади 2 кв м.

Причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования. В результате проведенных работ эвакуировано два газовых баллона.

Погибших и пострадавших нет.