В Петрозаводске горели водонагреватели в одном из домов

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Пожар произошел вечером 20 января на улице Муезерской, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 20.43 пожарно-спасательные подразделения города Петрозаводск (привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме на ул. Муезерской, 100. В 21.00 пожар ликвидирован.
В результате повреждены корпуса двух водонагревателей в техническом помещении на площади 2 кв м.
Причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования. В результате проведенных работ эвакуировано два газовых баллона.
Погибших и пострадавших нет.
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