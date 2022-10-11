В Петрозаводске горело здание аэропорта

Вечером 10 декабря в Песках загорелось здание аэропорта, сообщили в МЧС Карелии.

В субботу, 10 декабря, примерно в 19.00, произошел пожар в здании аэропорта «Пески».



Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе МЧС Карелии, по предварительным данным, в здании произошло короткое замыкание.



Пожарные прибыли вовремя, возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.