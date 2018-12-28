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Новости. Происшествия
09:27, 28 Декабря 2018
фото: от читателя Елены Б.

В Петрозаводске горит дом

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Пожар произошел на улице Олонецкой в 7.20, спасатели до сих пор работают на месте, сообщили в МЧС Карелии.

В 7.20 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе 12 человек привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме на ул. Олонецкой, 46.

В 7.55 огонь локализовали. Пожарные до сих пор работают на месте.

Ущерб, причины, виновный устанавливаются.

Пострадали два человека.

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