В Петрозаводске горит дом

Пожар произошел на улице Олонецкой в 7.20, спасатели до сих пор работают на месте, сообщили в МЧС Карелии.

В 7.20 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе 12 человек привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме на ул. Олонецкой, 46.

В 7.55 огонь локализовали. Пожарные до сих пор работают на месте.

Ущерб, причины, виновный устанавливаются.

Пострадали два человека.