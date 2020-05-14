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В Петрозаводске горит общежитие (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
21:32, 14 Мая 2020
фото: Кадр из видео
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На пятом этаже общежития на улице Кемской горят две комнаты.

Читатели "Столицы на Онего" прислали видео пожара с Кемской, 4. Сегодня, 14 мая, вечером огонь охватил две комнаты в общежитии на пятом этаже.

"Пока приехали одни пожарные, четыре машины. "Скорых" рядом с общежитием нет. Есть ли жертвы, непонятно", - рассказал очевидец событий.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе МЧС Карелии, обошлось без жертв. Предварительная площадь, которая выгорела, 12 кв.м. Это одна комната общежития.

Ранее пожар в деревянном доме в поселке Орзега Прионежского района унес жизни трех человек.

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