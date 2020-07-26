В Петрозаводске госпитализировали подростка с сильными ожогами после ЧП на железной дороге

Инцидент произошел 26 июля в районе железнодорожного вокзала Петрозаводска, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.
В 20.40 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что в районе железнодорожного вокзала травмирован 16-летний подросток.
Сотрудниками следственно-оперативной группы транспортной полиции установлено, что юноша, для того, чтобы сократить путь, стал перелезать через грузовой состав.
В результате молодой человек получил термический ожог головы, туловища и конечностей, вывих и повреждение связок ноги.
В настоящее время он находится в больнице.
Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.
Правила строго запрещают:
- передвигаться по полотну железной дороги;
- выскакивать на пути перед двигающимся составом;
- проходить железнодорожное полотно там, где осуществляется перевод стрелок;
- пролезать под стоящими вагонами;
- переходить через сцепки между вагонами;
- ездить на велосипеде, скейтборде, роликах на железнодорожной станции;
- подыматься на опоры, которые находятся под электричеством;
- находиться в наушниках и капюшоне вблизи железнодорожного полотна;
- дотрагиваться до спусков, которые соединяют опоры и рельсы;
- проходить очень близко вдоль рельс;
- передвигаться через железнодорожный путь, когда пройдет один поезд, не посмотрев, идёт ли состав с другой стороны;
- пересекать переезд, когда шлагбаум закрыт или же мигает красный сигнал светофора;
- перемещаться по мостам и тоннелям, если переход для пешеходов не оборудован.
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