В Петрозаводске госпитализировали подростка с сильными ожогами после ЧП на железной дороге

Инцидент произошел 26 июля в районе железнодорожного вокзала Петрозаводска, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

В 20.40 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что в районе железнодорожного вокзала травмирован 16-летний подросток.

Сотрудниками следственно-оперативной группы транспортной полиции установлено, что юноша, для того, чтобы сократить путь, стал перелезать через грузовой состав.

В результате молодой человек получил термический ожог головы, туловища и конечностей, вывих и повреждение связок ноги.

В настоящее время он находится в больнице.

Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Правила строго запрещают:

- передвигаться по полотну железной дороги;

- выскакивать на пути перед двигающимся составом;

- проходить железнодорожное полотно там, где осуществляется перевод стрелок;

- пролезать под стоящими вагонами;

- переходить через сцепки между вагонами;

- ездить на велосипеде, скейтборде, роликах на железнодорожной станции;

- подыматься на опоры, которые находятся под электричеством;

- находиться в наушниках и капюшоне вблизи железнодорожного полотна;

- дотрагиваться до спусков, которые соединяют опоры и рельсы;

- проходить очень близко вдоль рельс;

- передвигаться через железнодорожный путь, когда пройдет один поезд, не посмотрев, идёт ли состав с другой стороны;

- пересекать переезд, когда шлагбаум закрыт или же мигает красный сигнал светофора;

- перемещаться по мостам и тоннелям, если переход для пешеходов не оборудован.