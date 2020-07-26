890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Врач рассказал, как отличить грипп от коронавируса
26.07.2020 21:40
Патриотический фестиваль прошел в Карелии, несмотря на запрет массовых мероприятий (ФОТО) 12
26.07.2020 14:48
Пьяный водитель съехал в кювет в Карелии
26.07.2020 13:28
"Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса"
Новое
Сегодня 11:20
"Для меня это человек, который заслуживает сурового наказания" 23
26.07.2020 14:03
Почти миллион рублей перевели мошенникам жители Карелии за два дня 7
26.07.2020 16:41

В Петрозаводске госпитализировали подростка с сильными ожогами после ЧП на железной дороге

Новости. Происшествия
11:13, 27 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Инцидент произошел 26 июля в районе железнодорожного вокзала Петрозаводска, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

В 20.40 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что в районе железнодорожного вокзала травмирован 16-летний подросток.

Сотрудниками следственно-оперативной группы транспортной полиции установлено, что юноша, для того, чтобы сократить путь, стал перелезать через грузовой состав.

В результате молодой человек получил термический ожог  головы, туловища и конечностей, вывих и повреждение связок ноги.

В настоящее время он находится в больнице.

Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Правила строго запрещают:

- передвигаться по полотну железной дороги;
- выскакивать на пути перед двигающимся составом;
- проходить железнодорожное полотно там, где осуществляется перевод стрелок;
- пролезать под стоящими вагонами;
- переходить через сцепки между вагонами;
- ездить на велосипеде, скейтборде, роликах на железнодорожной станции;
- подыматься на опоры, которые находятся под электричеством;
- находиться в наушниках и капюшоне вблизи железнодорожного полотна;
- дотрагиваться до спусков, которые соединяют опоры и рельсы;
- проходить очень близко вдоль рельс;
- передвигаться через железнодорожный путь, когда пройдет один поезд, не посмотрев, идёт ли состав с другой стороны;
- пересекать переезд, когда шлагбаум закрыт или же мигает красный сигнал светофора;
- перемещаться по мостам и тоннелям, если переход для пешеходов не оборудован. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-07-27 12:00:14
Юношеская беспечность.
кир
2020-07-27 12:03:47
zanoza, учителя виноваты. Не заслуживают они высокой зарплаты.
кир
2020-07-27 11:38:38
Бедный парень. Шестнадцать лет, а ума нет. Каково его мамке? Или как в песне. Не бывает к богу опозданий.(с) Хотел как лучше.
Пусть живет.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"
23.07.2020, 15:06
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии
23.07.2020, 11:56
Глава Карелии: "К сожалению, мы расслабились"
23.07.2020, 06:40
Глава Карелии вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса
21.07.2020, 09:28
Федеральный канал показал, как мажор, совершивший смертельное ДТП, безнаказанно гоняет по Петрозаводску (ВИДЕО)

Чтиво

Сегодня 11:50
Без политики
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
По данным Роспотребнадзора, более 14% россиян уже имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса"
Сегодня 11:20
Что посмотреть в кино "Мираж Синема"
24.07.2020 13:42
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»