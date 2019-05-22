ВИДЕО: В Петрозаводске госпитализирован мужчина, выбежавший на дорогу на "красный" сигнал светофора

На перекрестке в карельской столице автомобиль сбил пешехода, решившего перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора, сообщает ЕДДС.

Во вторник на перекрёстке проспекта Александра Невского и улицы Калинина водитель Renault Symbol при левом повороте на "зеленый" сигнал светофора сбила 32-летнего пешехода, выбежавшего на проезжую часть под "красный".

В результате мужчина получил травмы и был доставлен в БСМП.

На сайте "ДТП ПТЗ" опубликовано видео произошедшего.