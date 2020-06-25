В Петрозаводске грузовик врезался в легковушку – пострадали маленькие дети

Авария произошла 25 июня на Древлянке, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В 19.44 в районе перекрестка Лесного проспекта и Лососинского шоссе водитель автомобиля Iveco Magirus отвлекся от управления и наехал на остановившийся у перекрестка Chevrolet Lanos.

В салоне Chevrolet находились двое детей, 5 и 6 лет. Юные пассажиры получили телесные повреждения, несмотря на то что были в автокреслах.

С начала года в Петрозаводске в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 13 детей.

Ранее в Кондопоге в групповом ДТП с участием лесовоза травмировался ребенок.