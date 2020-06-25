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В Петрозаводске грузовик врезался в легковушку – пострадали маленькие дети

Новости. Происшествия
09:58, 26 Июня 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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Авария произошла 25 июня на Древлянке, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В 19.44 в районе перекрестка Лесного проспекта и Лососинского шоссе водитель автомобиля Iveco Magirus  отвлекся от управления и наехал на остановившийся у перекрестка Chevrolet Lanos.

В салоне Chevrolet находились двое детей, 5 и 6 лет. Юные пассажиры получили телесные повреждения, несмотря на то что были в автокреслах. 

С начала года в Петрозаводске в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 13 детей.

Ранее в Кондопоге в групповом ДТП с участием лесовоза травмировался ребенок.

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Комментарии

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кир
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