В Петрозаводске хотят построить онкологический центр в "зеленом поясе"

Власти столицы Карелии намерены отдать часть территории, включенной в "зеленый пояс" Петрозаводска под строительство нового онкологического центра в связи "большой социальной значимостью" объекта.

Онкологический центр хотят построить в "зеленой зоне" города, где запрещена вырубка леса.

Участок расположен в районе Лососинского шоссе неподалеку от Республиканской больницы.

Эта территория включена в перечень парков, бульваров, лесопарков, заказников, скверов, садов и аллей Петрозаводска и входит в "зеленый пояс" города.

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