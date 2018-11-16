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Новости. Общество
11:25, 16 Ноября 2018
фото: stav.kp.ru / Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Петрозаводске хотят построить онкологический центр в "зеленом поясе"

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Власти столицы Карелии намерены отдать часть территории, включенной в "зеленый пояс" Петрозаводска под строительство нового онкологического центра в связи "большой социальной значимостью" объекта.

Онкологический центр хотят построить в "зеленой зоне" города, где запрещена вырубка леса. 

Участок расположен в районе Лососинского шоссе  неподалеку от Республиканской больницы.

Эта территория включена в перечень парков, бульваров, лесопарков, заказников, скверов, садов и аллей Петрозаводска и входит в "зеленый пояс" города.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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David
2018-11-16 14:06:43
А может в районах улучшить диагностику???
ни фига себе
2018-11-16 14:17:12
David, ....с районов деньги не утащишь , а вот с большого объекта да . Мало ли уже настроили таких гигантов .
Беня
2018-11-16 11:53:38
Шо за хрень? Мы ж так по пэнзии доживать начнем :)
Гость
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