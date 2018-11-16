В Петрозаводске хотят построить онкологический центр в "зеленом поясе"

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Власти столицы Карелии намерены отдать часть территории, включенной в "зеленый пояс" Петрозаводска под строительство нового онкологического центра в связи "большой социальной значимостью" объекта.
Онкологический центр хотят построить в "зеленой зоне" города, где запрещена вырубка леса.
Участок расположен в районе Лососинского шоссе неподалеку от Республиканской больницы.
Эта территория включена в перечень парков, бульваров, лесопарков, заказников, скверов, садов и аллей Петрозаводска и входит в "зеленый пояс" города.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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