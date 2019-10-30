В Петрозаводске хозяин погибшей по вине врачей собаки намерен отсудить более полумиллиона рублей (ВИДЕО)

Владелец лайки сумел доказать в суде, что его пес погиб в результате ошибок ветеринарных врачей, и намерен получить от них крупную денежную сумму за понесенный ущерб.

Петрозаводчанин Роман Карханов судится с городскими клиниками "Ветеринарный центр" и "Нос по Вет.ru". Владелец охотничьей лайки доказал в суде, что его пес Азарт погиб из-за ошибок, допущенных врачами. Суд счел, что вина в смерти животного лежит на обеих клиниках. Роману возместили стоимость операций, компенсировали траты на экспертизу и выплатили незначительную сумму за моральный вред, однако отказались возмещать ущерб за смерть животного. Карханов требует в этой части сумму, превышающую полмиллиона рублей. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Карханова, его собака получила ранение на охоте после стычки с кабаном. Затем он привез животное в городской ветеринарный центр. После операции собаке стало хуже, ночью срочно потребовалась помощь. Тогда хозяин отправился в круглосуточную клинику "Нос по ветру". Собака после повторной операции не вышла из наркоза и скончалась.

Как сообщает сторона владельца погибшей собаки, в первой клинике врачи допустили грубые ошибки - внутри животного была оставлена лигатура - перевязка на уретре, которая препятствовала оттоку мочи из мочевого пузыря. Во второй клинике были неправильно применены препараты и не было контроля за выведением собаки из наркоза.

Владелец собаки провел оценку погибшего пса с учетом всех его регалий и подготовки. Ее оценили примерно в 600 тысяч рублей. Эту сумму Роман Карханов планирует через суд взыскать с клиник.

Юрист, представляющий интересы клиники, которая проводила повторную операцию, считает, что собака попала на стол хирурга в тяжелом состоянии, наркоз был рассчитан верно, но причиной смерти были травмы. Он не согласен и с суммой предъявленного ущерба, считая ее завышенной.

На данный момент владелец собаки не добился компенсации ущерба в городском и в верховном суде республики, после чего подал кассационную жалобу.

Видео из Петрозаводска в программме "Радио Свобода" "Человек имеет право" на 13 мин. 46 сек.